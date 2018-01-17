2018/01/17 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأسيس كلية بغداد للعلوم الطبية من قبل وزارتي التعليم والصحة

17 يناير, 2018 | 11:40 م - عدد القراءات: 10 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

اتفقت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والصحة اليوم الاربعاء، على تأسيس كلية بغداد للعلوم الطبية.

وجاء ذلك خلال الاجتماع المشترك بين ممثلي الوزارتين بحضور وزير التعليم “عبد الرزاق العيسى” ووزيرة الصحة “عديلة حمود” في بيان اطلع عليه “الموقف العراقي” واكدا فيه على توافر المستلزمات العلمية واللوجستية الداعمة للمشروع الذي سيوفر زخما اضافيا لمساحة التخصصات الطبية، مبينا ان المجتمعين ناقشوا عددا من الملفات المشتركة التي تقف في صدارتها دعم الاطباء وتطوير الخدمات الطبية وتعيين الطلبة الاوائل ووثائق خريجي المجموعة الطبية.

واضاف البيان، أن الحاضرين استعرضوا الاجراءات الممكنة لدعم البعثات الدراسية والتدريبية في اختصاصات الطب النفسي وعلم النفس السريري واختصاص العلاج الطبيعي والاطراف الصناعية.

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