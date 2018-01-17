2018/01/17 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/محافظ النجف: مقبرة وادي السلام امتلأت بالكامل

17/01/2018 23:29:00 PM | عدد القراءات : 3

واع/مكتب النجف /ب.ش

اعلن محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري، عن امتلاء مقبرة وادي السلام بالكامل وتجريف المقابر وازالة التجاوزات في الشوارع الداخلية للمقبرة .

وذكر الياسري في تصريح نفله مراسل (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) انه" تم توجيه بلدية المحافظة بإزالة كل التجاوزات على الشوارع الداخلية للمقبرة، كما تتحمل الجهة التي قامت بدفنه مسؤولية ذلك".

وأشار ان" هناك بعض التجاوزات من مكاتب الدفن في النجف الاشرف، وهم من يقوموا بالتجاوز على المقابر وقد تم القبض على احدهم وتقديمه للعدالة".

ولفت الى" تخصيص 5 الاف دونم لمقبرة جديدة، وهناك اجتماع قريب بخصوص طريقة التعامل معها"، مستدركا ان" شوارع المقبرة الرئيسية يتم الدفن فيها واليوم قمنا بتجريف كل المقابر وإزالة التجاوزات".

واختتم تصريحه قائلا" محافظة النجف قامت برفع قانون المقابر لمجلس المحافظة للشروع بالعمل في المقبرة الجديدة".

ت:ب.ش

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