الخميس 18 كانون الثاني 2018 م (1 جمادى الأولى 1439 هـ)


عناصر من داعش يستهدفون منزل شيخ عشيرة جنوب غربي كركوك
2018/01/17 | 23:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- كركوك 

أفاد مصدر أمني في كركوك، اليوم الأربعاء، باستهداف عناصر تنظيم داعش منزل شيخ عشيرة، جنوب غربي...

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