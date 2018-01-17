عناصر من داعش يستهدفون منزل شيخ عشيرة جنوب غربي كركوك

2018/01/17 | 23:50

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بغداد اليوم- كركوك

أفاد مصدر أمني في كركوك، اليوم الأربعاء، باستهداف عناصر تنظيم داعش منزل شيخ عشيرة، جنوب غربي...





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