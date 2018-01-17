فقير يقود ليون لفض الشراكة في المركز الثاني ببطولة فرنسا

2018/01/17 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس - قاد لاعب الوسط الدولي نبيل فقير فريقه ليون الى الفوز على مضيفه غانغان سابع الترتيب 2-صفر الاربعاء في المرحلة الحادية والعشرين، والانفراد بالمركز الثاني في ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وافتتح فقير الجزائري الاصول التسجيل بتسديدة ارضية من داخل المنطقة (26)، ليهدف للمرة الاولى في اربع مباريات متتالية في الدوري، قبل ان يعزز لاعب الوسط من اصول جزائرية ايضا حسام عوار التقدم في الشوط الثاني (58).

ورفع ليون رصيده الى 45 نقطة، بفارق نقطة عن مرسيليا ونقطتين عن موناكو، لكنه لا يزال بعيدا عن المتصدر باريس سان جرمان، صاحب 53 نقطة والذي يستقبل ديجون الحادي عشر في وقت لاحق.

وكان موناكو حامل اللقب افلت من الخسارة الثلاثاء وخطف هدف التعادل 2-2 من جاره وضيفه نيس، متنازلا عن مركزه لصالح مرسيليا الفائز على ستراسبورغ 2-صفر.

واستعاد ليون نغمة الفوز، بعدما اوقف انجيه سلسلته من 4 انتصارات متتالية بتعادلهما في المرحلة السابقة.

وينتظر ليون مواجهة ضيفه سان جرمان الاحد المقبل في قمة نارية، ثم لقاء دور الـ16 لمسابقة الكأس الثلاثاء المقبل على أرض موناكو.

وبركلة جزاء قاتلة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، عادل تولوز وصيف القاع ضيفه نانت 1-1.

وافتتح السلوفيني رينيه كرهين (19) التسجيل لنانت، قبل ان يعادل العاجي ماكس الان غراديل في اللحظات الاخيرة.

وقلب رين تأخره بهدف أمام ضيفه ليل الى فوز ثمين 2-1 في الدقائق الاخيرة.

تقدم ليل عبر البارغوياني جونيور الونسو (41)، لكن جيمس ادوارد ليا سيليكي (85) وبنجامان اندريه (89) منحا رين الفوز.

وتابع متز متذيل الترتيب صحوته وحقق فوزا لافتا على سانت اتيان الجريح 3-صفر، هو الثالث له في آخر اربع مباريات بعد بداية كارثية، ليرفع رصيده الى 15 نقطة.

وافتتح متز التسجيل بهدفين مبكرين من لاعب سانت اتيان السابق ايمانويل ريفيير (13 من ركلة جزاء) والتوغولي ماتيو دوسيفي (16)، قبل ان يقضي نولان رو (78) على آمال الضيوف الذين اكملوا المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد البرازيلي هرناني (85).

ومثله فعل انجيه المهدد بالهبوط بفوزه على ضيفه تروا 3-1، ليرتقي الى المركز الخامس عشر ويتراجع تروا الى المركز الثامن عشر.

وسجل للفائز رومان توما (33 و58) وبياريك كابيل (81)، ولتروا لاعب الوسط التونسي سيف الدين خاوي (52).

وتعادل اميان السادس عشر مع ضيفه مونبلييه الثامن 1-1.



افتتح التسجيل لمونبلييه لاعب الوسط التونسي الياس سخيري (33)، وعادل لاميان السنغالي موسى كوناتي (72).

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