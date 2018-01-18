الخميس 18 كانون الثاني 2018 م (1 جمادى الأولى 1439 هـ)


الأمم المتحدة: جماعات مسلحة في الكونغو تتحد ضد الرئيس كابيلا
2018/01/18 | 00:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة في مؤتمر صحفي في جنيف، اليوم الأربعاء، إن الميليشيات شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية تتحد ضد الرئيس جوزيف كابيلا.

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