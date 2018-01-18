مكغورك يبلغ بارزاني دعم أمريكا لحوار جدي بين أربيل وبغداد

2018/01/18 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعرب مبعوث الرئيس الامريكي في التحالف الدولي للحرب ضد داعش، اليوم الاربعاء، عن دعم بلاده لحوار جدي بين اربيل وبغداد، مؤكدا على العلاقات بين امريكا واقليم كوردستان واستمرار المساعدات والدعم للاقليم وتأييدها للعملية السياسية والانتخابات في الاقليم.

وجاء في بيان لرئاسة حكومة الاقليم ان رئيس حكومة اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني استقبل اليوم مكغورك ومساعد نائب وزير الخارجية الامريكي اندريو بيك والسفير الامريكي لدى بغداد دوغلاس سيليمان والوفد المرافق لهم.

واضاف البيان انه خلال اللقاء الذي تم بحضور نائب رئيس حكومة الاقليم قوباد طالباني، عبر الوفد الامريكي عن سروره لانحفاض حدة التوترات وبدء اللقاءات والاجتماعات الايجابية بين اربيل وبغداد، متمنيا استمرارها بهدف التوصل لنتيجة مناسبة خصوصا بشأن المطارات والرواتب والاحتياجات الاخرى للاقليم.

واشار البيان الى ان الوفد اعلن عن دعمه لهذه الخطوات واجراء مفاوضات جدية بين الجانبين، مؤكدا على أهمية العلاقات بين امريكا والاقليم واستمرار المساعدات والدعم للاقليم، وتأييده للعملية السياسية والانتخابات في كوردستان.





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