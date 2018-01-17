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🔴 صراع الحذاء الذهبي .. 3 لاعبين وصلوا ل20 هدف!
2018/01/18 | 00:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

وصل كل من تشيري إيمبولي مهاجم لاتسيو، هاري كين (توتنهام) و كافاني (باريس) للهدف رقم 20 في دورياتهم و يشتعل الصراع بينهم على لقب الحذاء الذهبي !

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