ليون يخطف الوصافة من مرسيليا

2018/01/18 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافتتح فقير التسجيل بتسديدة أرضية من داخل المنطقة (26)، قبل أن يعزز لاعب الوسط حسام عوار التقدم في الشوط الثاني (58).

وسجّل فقير هدف الرابع في المباراة الرابعة على التوالي في الدوري للمرة الأولى في مسيرته.

ورفع ليون رصيده إلى 45 نقطة، بفارق نقطة عن مرسيليا، ونقطتين عن موناكو، لكنه لا يزال بعيدا عن المتصدر باريس سان جيرمان، صاحب 53 نقطة والذي يستقبل ديجون الحادي عشر في وقت لاحق.

وكان موناكو حامل اللقب أفلت من الخسارة الثلاثاء وخطف هدف التعادل 2-2 من جاره وضيفه نيس، متنازلاً عن مركزه الثاني لصالح مرسيليا الفائز على ستراسبورغ 2-صفر.

واستعاد ليون نغمة الفوز، بعدما أوقف انجيه سلسلته من 4 انتصارات متتالية بتعادلهما في المرحلة السابقة.وينتظر ليون مواجهة ضيفه سان جيرمان الأحد المقبل في قمة نارية، ثم لقاء دور الـ16 لمسابقة الكأس الثلاثاء المقبل على أرض موناكو.

باقي المباريات

وبركلة جزاء قاتلة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، عادل تولوز وصيف القاع ضيفه نانت 1-1.

وافتتح السلوفيني رينيه كرهين (19) التسجيل لنانت، قبل أن يعادل الإيفواري ماكس الان غراديل في اللحظات الأخيرة.

وقلب رين تأخره بهدف أمام ضيفه ليل إلى فوز ثمين 2-1 في الدقائق الأخيرة.

تقدم ليل عبر البارغوياني جونيور الونسو (41)، لكن جيمس ادوارد ليا سيليكي (85) وبنجامان اندريه (89) منحا رين الفوز.

وتابع متز متذيل الترتيب صحوته وحقق فوزا لافتا على سانت اتيان الجريح 3-صفر، هو الثالث له في آخر أربع مباريات بعد بداية كارثية، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة.

وافتتح متز التسجيل بهدفين مبكرين من لاعب سانت اتيان السابق ايمانويل ريفيير (13 من ركلة جزاء) والتوغولي ماتيو دوسيفي (16)، قبل أن يقضي نولان رو (78) على آمال الضيوف الذين اكملوا المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد البرازيلي هرناني (85).

ومثله فعل انجيه المهدد بالهبوط بفوزه على ضيفه تروا 3-1، ليرتقي إلى المركز الخامس عشر ويتراجع تروا الى المركز الثامن عشر.

وسجل للفائز رومان توما (33 و58) وبياريك كابيل (81)، ولتروا لاعب الوسط التونسي سيف الدين خاوي (52).

وتعادل اميان السادس عشر مع ضيفه مونبلييه الثامن 1-1.



افتتح التسجيل لمونبلييه لاعب الوسط التونسي الياس سخيري (33)، وعادل لاميان السنغالي موسى كوناتي (72).

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