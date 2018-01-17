كافاني يسجل ويعادل رقم إبرا مع باريس سان جيرمان

2018/01/18 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادل المهاجم الأوروجوياني إيدنسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان، رصيده التهديفي مع نادي العاصمة الفرنسية، رفقة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، متساويًا معه في صدارة هدافي الفريق.

وسجل كانافي ثالث أهداف باريس في مرمى ديجون بختام الجولة الحادية والعشرين، من الدوري الفرنسي.

سجل كل من @Ibra_official و @ECavaniOfficial ١٥٦ هدفا مع @PSG_arab pic.twitter.com/s7zzaGAl22

— PSG arab (@PSG_arab) January 17, 2018 ورفع كافاني رصيده من الأهداف مع باريس في جميع المسابقات إلى 156 هدفًا، معادلاً السويدي إبراهيموفيتش الذي قضى 4 مواسم بقميص الفريق الفرنسي.

كافاني يضيف الثاني لباريس سان جيرمان.كافاني الآن هو الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان في كل المسابقات بـ156 هدف بالتساوي مع إبراهيموفيتش! 🔝pic.twitter.com/23Px1kt8M1

— جول العربي - Goal (@GoalAR) January 17, 2018لاعب باليرمو ونابولي السابق أنضم لصفوف باريس موسم 2013-14، سجل 156 هدفًا في 256 مباراة، منها 108 في الدوري الفرنسي.

احتفال كافاني 💪 pic.twitter.com/BlcTM8p0oL

— جول العربي - Goal (@GoalAR) January 17, 2018

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