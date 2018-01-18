رشيد غويلب - هل تستطيع قوى اليمين الدفاع عن مواقعها؟ / 2018 سنة الانتخابات في بلدان امريكا اللاتينية والبحر الكاريبي

2018/01/18 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رشيد_غويلب سيكون عام 2018 عام الانتخابات في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بامتياز، حيث سيتم انتخاب رؤساء جمهورية جدد في البرازيل وفنزويلا والمكسيك وكولومبيا وباراغواي وكوستاريكا وكوبا.وسيحدد هذا أيضا ما إذا كان بالإمكان الاستمرار في استعادة اليمين المحافظ مواقعهم في المنطقة، أم تتصدر قوى اليسار والوسط والقوى التقدمية المشهد من جديد؟ونقف في مركز ضوء الانتخابات في البرازيل وفنزويلا.ففي البرا......

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