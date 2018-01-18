تحديد موعد الاحتفال باختيار بغداد عاصمة للاعلام العربي

2018/01/18 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} دعت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الوزارات كافة الى اعداد خطة اعلامية خاصة للاحتفال باختيار بغداد عاصمة للاعلام العربي في الـ27 من شهر كانون الثاني الحالي.وذكر بيان لامانة مجلس الوزراء " انه سيتم نشر بوسترات وملصقات ونشرات جدارية تعريفية بشان موضوع اختيار بغداد عاصمة الاعلام العربي في الوزارات والهيئات والاماكن العامة، وتزيين الشوارع الرئيسية، فضلا عن انتاج فيلم اعلاني قصير {سبوت} ستتكفل المؤسسات الاعلامية وشاشات العرض التابعة لامانة بغداد بالترويج له، فضلا عن اطلاق مبادرة لتصميم نصب لشهداء الاعلام والصحافة يوضع في احدى اماكن العاصمة يخلد تضحيات الشهداء، بالتعاون مع هيئة الاعلام والاتصالات وامانة بغداد ونقابة الصحفيين العراقيين".واضاف"كما ستكون هنالك احتفالات واماسي ومعارض تشكيلة للفنون الشعبية، وحفلات موسيقية، و مقطوعات فنية لدائرة السينما والمسرح تبين البعد الحضاري للعراق وتجسد صمود العراق ولاسيما الاعلام والصحافة في مواجهة اكبر موجة ارهابية تعرض لها العراق".

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