2018/01/18 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكيم : استراتيجيةَ مكافحة الفساد لا تحتاجُ إلى شعاراتٍ بل تطبيقِ

بغداد /..اكد رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم،الاربعاء، إنَّ ستراتيجيةَ مكافحة الفساد لا تحتاجُ إلى شعاراتٍ بل تحتاجُ إلى تطبيقِ وتنفيذِ إجراءاتٍ حقيقةٍ تبدأ بإزالةِ البيروقراطية.

وأفاد بيان لمكتبه، ان" عمار الحكيم بين خلال زيارته، مساء اليوم الأربعاء، محافظة الديوانية ولقائه جمعا من كفاءاتِها ونخبِها إنَّ استراتيجية مكافحة الفساد لا تحتاجُ إلى شعاراتٍ بل تحتاجُ إلى تطبيقِ وتنفيذِ إجراءاتٍ حقيقةٍ تبدأ بإزالةِ البيروقراطية التي أدتْ إلى تعطيلِ مصالح المواطنين".

واوضح ان" أمامَ العراق فرصةٌ كبيرةٌ للنجاحِ وانتقاله إلى مرحلةِ الاستقرار"، مؤكدا على" أهميةِ الانتخابات القادمة لأنَّها ستؤسسُ لبناءِ الدولة وترسخُ مفهومها، عبرَ وجودِ الخطط اللازمة والفريق الكفوء المنسجم القادر على تحويل التحدي إلى فرصةٍ".

وتابع انه" بعد أنْ حققَ العراقيون النصرَ الكبيرَ على الإرهابِ وإعلان العراق خالياً من الاحتلالِ الداعشيّ بفضلِ فتوى المرجعية الدينية العليا والتضحيات الكبيرة لأبناءِ شعبنا دفاعاً عن الأرضِ والعرض والمقدساتِ ، والانتصار الثاني بالحفاظِ على وحدةِ العراق واستعادةِ هيبة الدولة ، والانتصار الثالث المجتمعيّ بالقضاءِ على الطائفيةِ ، لا بُدَّ من العملِ على تعزيزِ هذه الانتصارات بانتصار رابع وهو تحدي بناءُ دولة المؤسسات التي ترعى جميعَ مواطنيها دون تمييز، وتعمل على تمكينُ الخبراتِ والكفاءاتِ وتوفرُ البيئةَ الآمنة لجذب الاستثمارات".

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