البنك المركزي يفتتح حساباً له في الاقليم إستعداداً لدفع الرواتب

2018/01/18 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- بغداد]كشف مقرر اللجنة المالية النيابية عن فتح البنك المركزي العراقي حساب مصرفي خاص باقليم كردستان.وذكر أحمد حاج رشيد ف تصريح صحفي ان "البنك المركزي العراقي قام بفتح حساب مصرفي خاص باقليم كردستان لكن لا نعلم كم هو الرصيد الموجود في هذا الحساب".واوضح، ان "الحكومة الاتحادية ستقوم من الآن فصاعداً بإرسال المبالغ المخصصة لاقليم كردستان عن طريق هذا الحساب المصرفي".واوضح رشيد "وفقاً للقانون عندما تريد الحكومة الاتحادية تحويل اية مبالغ الى اقليم كردستان فيجب ان تقوم بفتح حساب مصرفي وعن طريق هذا الحساب يتم تحويل هذه الاموال، لذا قام البنك المركزي بفتح هذا الحساب الجديد، واي اموال تودع في هذا الحساب ويتم مناقلتها عن طريق رئيس الوزراء الاتحادي فقط".وكان مصدر في وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان أكد اليوم ان "الحكومة العراقية خصصت 450 مليار دينار لدفع رواتب موظفي إقليم كردستان".واضاف المصدر أنه "تم فتح حساب جاري لحكومة إقليم كردستان من أجل إيداع المبلغ المخصص فيه".وأشار المصدر، الى ان الحكومة العراقية أرسلت التوجيهات الى الوزارات والدوائر المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة، وسيكون رئيس الوزراء حيدر العبادي هو الشخص الوحيد [حصرياً] الذي سيتمكن من تحريك هذا المبلغ".

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