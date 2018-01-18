باستفتاء إذاعة جمهورية العراق..اختيار مؤيد اللآمي أفضل شخصية عراقية لعام 2017

2018/01/18 | 00:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تم اختيار الأستاذ مؤيد اللآمي نقيب الصحفيين ‏العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب، كأفضل شخصية لعام 2017 .

وتم اختيار اللامي في استفتاء نظمته شبكة الإعلام العراقي/ إذاعة جمهورية العراق، ‏بحضور وزاري وسياسي واعلامي وفني، حيث اعلنت نتائج الاستبيان في حفل بهيج و بحضور جماهيري في فندق المنصور ميليا مساء اليوم.

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