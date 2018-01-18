الخميس 18 كانون الثاني 2018 م (1 جمادى الأولى 1439 هـ)


قتلى وجرحى بغارات للتحالف على تعز وصعدة والجوف في اليمن
2018/01/18 | 00:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سقط 12 يمنياً بين قتيل وجريح بقصف جوي للتحالف العربي بقيادة السعودية على محافظات تعز وصعدة والجوف في اليمن.

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