قتلى وجرحى بغارات للتحالف على تعز وصعدة والجوف في اليمن

2018/01/18 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقط 12 يمنياً بين قتيل وجريح بقصف جوي للتحالف العربي بقيادة السعودية على محافظات تعز وصعدة والجوف في اليمن.

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