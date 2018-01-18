أمريكيون يطالبون بالانفصال وتكوين الولاية رقم 51

2018/01/18 | 00:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسعى مجموعات سكنية في ولاية كاليفورنيا للانفصال وإنشاء ولاية جديدة ستكون رقم 51 في الولايات المتحدة الأمريكية.

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