الخميس 18 كانون الثاني 2018 م (1 جمادى الأولى 1439 هـ)


وزير الخارجية الأمريكي: لن نكرر خطأنا في العراق
2018/01/18 | 00:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [أين- متابعة]قال وزير الخارجية الامريكية، ريكس تيلرسون، ان بلاده لن "تكرر خطأها في العراق عام 2011" بسحب القوات الامريكية من سوريا.وذكر تيلرسون في خطاب بجامعة ستانفورد، الاربعاء "سنواصل وجودنا العسكري في سوريا حتى زوال [داعش] تماما ولن نكرر خطأنا في العراق عام 2011".واوضح كما "سنواصل العمل مع حلفاء لنا مثل تركيا وسنأخذ مخاوف أنقرة بشأن إرهابيي منظمة [بي كا كا] بعين الاعتبار" مبينا "نعلم بالمساعدات الإنسانية التي قامت بها تركيا في سوريا، ونحن بحاجة إلى تركيا في تأسيس مستقبل سوريا".ولمح تيرلسون إلى وجود عسكري لأجل غير مسمى في سوريا في إطار استراتيجية أمريكية أوسع نطاقا تهدف لمنع عودة داعش".

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