الخميس 18 كانون الثاني 2018 م (1 جمادى الأولى 1439 هـ)


بالفيديو... أهداف مباراة برشلونة وإسبانيول في كأس إسبانيا
2018/01/18 | 01:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- خسر برشلونة دربي كتالونيا في ذهاب دور ربع نهائي كأس إسبانيا أمام إسبانيول بهدف دون رد.

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