2018/01/18 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتصاد

منذ 2018-01-18 الساعة 12:20 (بتوقيت بغداد)

متابعة ـ موازين نيوز

استقرت أسعار النفط، الخميس، بدعم من انخفاض مخزونات الخام وكذلك تهديد متشددين بشن هجوم على قطاع النفط في نيجيريا، لكن السوق تعرضت لضغوط جراء تسجيل زيادة في مخزونات الوقود الأمريكية.

وبحلول الساعة 0753 بتوقيت جرينتش بلغت العقود الآجلة لخام برنت 69.34 دولار بانخفاض أربعة سنتات عن الإغلاق السابق.



ويوم الاثنين بلغت العقود أعلى مستوياتها منذ ديسمبر كانون الأول 2014 عند 70.37 دولار للبرميل.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64.03 دولار للبرميل بارتفاع ستة سنتات من سعر أخر تسوية.



وسجل خام غرب تكساس أعلى مستوياته منذ ديسمبر كانون الأول 2014 عند 64.89 دولار للبرميل يوم الثلاثاء.

ويقول متعاملون إن أسواق النفط تحظى بوجه عام بدعم جيد بفعل تخفيضات الإمدادات التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا اللذان بدآ في كبح الإنتاج في يناير كانون الأول من العام الماضي ومن المتوقع أن يستمرا في ذلك في 2018.

وعلى الرغم من ذلك يقول محللون إن موجة ارتفاع سعر النفط في الآونة الأخيرة والتي دفعت الخام للارتفاع بنحو 14 بالمئة منذ أوائل ديسمبر قد تكون على وشك خسارة قوة الدفع.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي يوم الأربعاء قوة الإمدادات في سوق منتجات الوقود مما يعني انخفاض الطلب على الخام مستقبلا.

وأظهرت بيانات المعهد أن مخزونات البنزين زادت 1.8 مليون برميل فيما زادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 609 آلاف برميل.

ويقول متعاملون إن من المستبعد أن تنخفض الأسعار بفعل مخاوف بشأن تعطل الإمدادات.

وفي نيجيريا هددت جماعة ”منتقمو دلتا النيجر“ المتشددة بشن هجمات على قطاع النفط في البلاد في الأيام القليلة القادمة.

كما يحظى السوق بدعم من انخفاض في مخزونات الخام المتاحة.

وتراجعت مخزونات الخام الأمريكية 5.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 يناير كانون الثاني إلى 411.5 مليون برميل وفقا لمعهد البترول الأمريكي.انتهى29/أ43

الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع موازين نيوز، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط مستقر بفعل تهديدات بشن هجمات في نيجيريا) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط مستقر بفعل تهديدات بشن هجمات في نيجيريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).