الخميس 18 كانون الثاني 2018 م (1 جمادى الأولى 1439 هـ)


وزير النفط يصل كركوك لتوقيع عقد مع شركة
2018/01/18 | 12:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ وصل وزير النفط جبار اللعيبي صباح اليوم الخميس الى محافظة كركوك الغنية بالنفط والغاز والمتنازع عليها بين أربيل وبغداد.

وابلغ مصدر مطلع شفق نيوز، بأن وزير النفط عقد اجتماعا مع المحافظ وكالة راكان سعيد، ومع إدارة شركة نفط الشمال.

وذكر مسؤول عراقي بقطاع النفط إن بلاده تعتزم توقيع اتفاق مع بي.بي يوم الخميس لتعزيز إنتاج الخام من حقول نفط كركوك في شمال البلاد.

وأبلغ المسؤول رويترز أن الاتفاق سيُوقع في مقر شركة نفط الشمال العراقية التي تديرها الحكومة والتي تتولى تشغيل الحقول.

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