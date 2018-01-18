تطبيقات جوجل الرائعة التي لم تسمع عنها من قبل

2018/01/18 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شركة جوجل هي التي جلبت لنا نظام اندرويد الذي يعمل به معظم الهواتف الذكية في العالم الآن، ولكنها لم تكتف بذلك وتقوم بتطوير تطبيقات جوجل للنظام بنفسها أيضاً.

وبعيدا عن التطبيقات الهامة والتي يعرفها الجميع مثل Drive الخاص بالتخزين السحابي وGmail الذي يستخدمه الجميع، وMaps الخاص بالملاحة وغيرهم من التطبيقات المعروفة، هناك عدد من التطبيقات التي ربما ستفيدك بشكل كبير والتي لا تتمتع بشهرة كبيرة لكنها موجودة بشكل مجاني على متجر جوجل بلاي، نتعرف في هذا المقال على بعض من هذه التطبيقات.

PhotoScan

أحد التطبيقات المفيدة والخفيفة التي تقدمها جوجل، التطبيث ليس معقد بأي شكل، ويقوم بمهمة واحدة وهي مساعدتك على عمل فحص لصورك أو مستنداتك لاستخدام نسخة رقمية منها.



التطبيق مشابه لعدد من التطبيقات الموجودة بالفعل مع إمكانيات محدودة بالتأكيد، ولكن إن كنت تبحث عن طريق قصير لأداء المهمة دون تعقيدات بتطبيق خفيف فهذا التطبيق من جوجل هو تحديدا ما تبحث عنه.



التطبيق به ميزة حصرية له أيضاً وهي إمكانية رفع الصور تلقائيا على Google Photos.

Google Trips

تطبيق من جوجل يساعدك على تنظيم كل ما يخص رحلاتك في مكان واحد، ومع كل رحلة يمكنك تحديد الأماكن التي ستذهب لها مع تحديد الوقت الذي ستستغرقه.



التطبيق مخيف نوعا ما، حيث عندما ستدخل إليه لأول مرة ستجد تاريخ برحلاتك التي قمت بها مسبقاً، حيث يقرأ التطبيق حجوزاتك من خلال بريدك الاليكتروني ويضعها في ملفات مقسمة.



جوجل تعرف عنك الكثير بشكل حقيقي اليس كذلك؟ الجميع يعلم هذا.

Science Journal

فكرة هذا التطبيق ربما لن تكون شيقة بالنسبة للجميع، فهذا التطبيق هو خاص بمساعدتك عند عمل تجارب.



التطبيق يوفر لك مساحة لتخزين الملاحظات مع استخدام الكاميرا.



التطبيق يوفر لك أيضاً حساس للصوت والضوء وللتسارع وللمجال المغناطيسي وبوصلة أيضاً، مع إمكانية ضبطه لتنبيهك حال استشعار شيء.

Trusted Contacts

أحد التطبيقات التي ربما ستفيد الكثير لكنهم لا يعرفون بوجودها.



ففي حالة أن أحد أفراد عائلتك تشعر بالقلق عليه باستمرار فهناك حل لذلك وهو تطبيق Trusted Contacts، حيث يسمح لك بمعرفة مكان تواجد الشخص الذي يوافق على ذلك باستمرار، وهو أمر ربما يكون مفيد في الكثير من الأحيان.



التطبيق ليس متاح على اندرويد فقط فهو متاح أيضاً على iOS فيمكنك الحصول عليه حال امتلاكك هاتف آيفون.

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