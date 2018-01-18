الخميس 18 كانون الثاني 2018 م (1 جمادى الأولى 1439 هـ)


العراق يعتزم التعاقد مع
2018/01/18 | 12:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال مسؤول عراقي بقطاع النفط إن بلاده تعتزم توقيع اتفاق مع بي.بي ،اليوم الخميس ، لتعزيز إنتاج الخام من حقول نفط كركوك في شمال البلاد.

وأبلغ المسؤول "رويترز" ، أن الاتفاق سيُوقع في مقر شركة نفط الشمال العراقية التي تديرها الحكومة والتي تتولى تشغيل الحقول.

وطلبت الحكومة العراقية منتصف تشرين الاول الماضي ،من بي بي النفطية، الإسراع بوضع الخطط اللازمة لتطوير حقول النفط بمنطقة كركوك، وذلك عقب سيطرة القوات الأمنية العراقية على الحقول النفطية بالمحافظة.

كما بحثت وزارة النفط مع الشركة في نفس الشهر، التعاون الثنائي وتطوير قطاع النفط والغاز في البلاد.

وتعمل بي.بي في مجال التنقيب عن النفط في العراق منذ عشرينات القرن الماضي، بدأت مع استخراج وتصدير النفط من حقل باباغرغور بكركوك، وكانت أول شركة تعود للعمل بالعراق عقب الحرب الأنجلوأمريكية على العراق 2003.

وفي عام 2009، منحت شركة بي بي و بتروتشاينا عقد خدمات فنية لزيادة الإنتاج في الرميلة، بالشراكة مع شركة نفط الجنوب المملوكة للدولة الشركة، التي سميت مؤخرا شركة نفط البصرة".

وقدمت الشركة أيضا مساعدة تقنية لشركة نفط الشمال للمساعدة في إعادة تطوير حقل كركوك، وتشير التقديرات إلى أن كركوك لديها حوالي 9 مليارات برميل من النفط القابل للاستخراج .

وتعمل بي بي و بتروتشاينا في شراكة لتطوير الرميلة، ثالث أكبر حقل منتج في العالم، يقدر أن لديها حوالي 17 مليار برميل من النفط القابل للاستخراج.

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