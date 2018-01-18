بالفيديو.. اردوغان يحضر عرضاً للجيش العثماني في العراق

2018/01/18 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- متابعة]شارك الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في العرض التعريفي لمسلسل ملحمة "كوت - العمارة".وجرى العرض التعريفي للمسلسل التركي في مركز ثقافي في العاصمة أنقرة، الثلاثاء وتضمن مشاهد من الحلقة الأولى.كما حضر العرض التعريفي للمسلسل كلا من عقيلته "أمينة"، ورئيس الوزراء، بن علي يلدريم، وعقيلته "سميحة"، وعدد من الوزراء والمسؤولين.والتقط أردوغان ويلدريم وعقيلتيهما صورة تذكارية مع مخرج المسلسل والممثلين المشاركين فيه.وتستعد قناة "تي آر تي" الرسمية الناطقة بالتركية، لبث مسلسل ملحمة "كوت العمارة"، في شهر يناير/كانون الثاني الجاري، التي سطّر فيها الأتراك والعرب العثمانيون، أروع الانتصارات خلال الحرب العالمية الأولى ضد القوات البريطانية الغازية، في مدينة الكوت جنوب شرقي العاصمة العراقية بغداد.ومسلسل ملحمة "كوت العمارة" من إنتاج "محمد بوزداغ" الذي حقق نجاحا باهرا من خلال إنتاج وكتابة سيناريو مسلسل "قيامة أرطغرل" الذي دبلج إلى عدة لغات من بينها العربية، ولاقى متابعة كبيرة لا سيما في الدول العربية.انتهى

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