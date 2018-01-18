2018/01/18 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد- العراق اليوم:

ينفرد "العراق اليوم" بنشر اسماء الاحزاب والكتل السياسية والتحالفات الانتخابية المشاركة ف...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( العراق اليوم ينفرد بنشر اسماء ورؤساء جميع التحالفات والكتل السياسية المشاركة في الإنتخابات) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( العراق اليوم ينفرد بنشر اسماء ورؤساء جميع التحالفات والكتل السياسية المشاركة في الإنتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العراق اليوم).