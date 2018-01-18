الخميس 18 كانون الثاني 2018 م (1 جمادى الأولى 1439 هـ)


القوى السنية تستكمل استعداداتها لتأجيل الانتخابات في العراق
2018/01/18 | 12:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

سومر نيوز: افاد النائب في البرلمان العراقي وعضو اتحاد القوى الذي يمثل المكون السني سياسيا في العراق حامد المطلك اليوم ال...

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