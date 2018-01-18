قانون (العفرتة) يتسبب بغلق شوارع كربلاء

2018/01/18 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:تيسير سعيد الاسدي

ماذا يسمى غلق شارع العباس الممتد الى المحكمة ومن كلا الجانبين بقطع كونكريتية منذ اكثر من 13 سنة وتحت اي اجراء قانوني تم ذلك ؟!!

اجراءات امنية بلا ذائقة تشوه منظر مدينة كربلاء منذ سنوات ولانعلم من هي الجهة المسؤولة عن ذلك ولماذا لايتخذ مجلس المحافظة اجراء بذلك وخصوصا ان الوضع الامني بالمحافظة جيد جدا ؟!!

منطقة العباسية والمناطق المحيطة بها عبارة عن سجن كبير وفيه ابواب متعددة يحكم بقانون "العفرته" الشخصية والجهوية التي ترى من المنصب الامني والحكومي سيفا يسلط على رقاب الاخرين ولا يمكن ان يناقشه احد ؟!!

من المعيب على المتصدين امنيا وخدماتيا ان يتعاملوا لغاية اليوم ونحن في عام 2018 بلغة العوارض والصبات الكونكريتية بحجة الحفاظ على الامن ؟!!

الاعتداء على شوارع كربلاء بالصبات والعوارض يصفها المتصدين امنيا وسياسيا بانها نوع من انواع الحماية ونصفها نحن بقلة الذوق والرؤية ؟!!

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