2018/01/18 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/الحشد يعلن عودة 200 عائلة كردية الى قضاء طوز خرماتو

18/01/2018 12:31:00 PM | عدد القراءات : 1

واع/بغداد/م.ا

اعلن الحشد الشعبي ،الخميس، عودة 200 عائلة كردية نازحة إلى قضاء طوز خرماتو شرقي صلاح الدين.

وذكر إعلام لحشد الشعبي في بيان تلقته(وكالة انباء الاعلام العراقي/واع)ان" 200 عائلة كردية عادت إلى مناطقها منذ دخول قوات الرد السريع إلى قضاء طوز خورماتو (شرقي صلاح الدين).

واضاف ان، القادة الميدانيين اكدوا ان الاستقرار الامني في القضاء ساهم في عودة تلك العوائل اليه.

وكان قائد الحشد الشعبي في محور الشمال أبو رضا النجار أكد امس الأول الثلاثاء، أن الأجواء مناسبة لعودة النازحين لقضاء طوزخرماتو، مشيرا الى ان هناك لجنة تعمل على تهيئة الأجواء لعودة النازحين.

ت:ب.ش

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