عمليات الرافدين تبحث مع استئناف ميسان آلية تنفيذ أوامر القبض

2018/01/18 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /الغد برس:بحث قائد عمليات الرافدين، اللواء علي ابراهيم، اليوم الخميس، خلال لقائه برئيس محكمة استئناف ميسان، القاضي رحيم هاشم نومان كيفية تنظيم العمل بشأن تنفيذ أوامر القبض.وذكر بيان لقيادة عمليات الرافدين تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "اللواء علي ابراهيم دبعون قائد عمليات الرافدين، خلال زيارة اجراها الى رئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحادية يرافقه اللواء ظافر المحمداوي قائد شرطة ميسان، التقى رئيس المحكمة القاضي رحيم هاشم نومان".

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واوضح انه "بحث معه السبل الكفيلة بتفعيل اواصر العمل المشترك بين السلطة القضائية والاقسام الامنية ومناقشة اهم الامور التي تخص عمل الجانبين القضائي والتنفيذي".وشدد قائد عمليات الرافدين على "ضرورة تنظيم العمل وبالخصوص تنفيذ اوامر القبض وازالة المعوقات التي تعترض عمل قضاة وضباط التحقيق خدمة للمسيرة الامنية والقانونية".

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