النفط: مذكرة التفاهم مع بي بي ستزيد الانتاج بحقول كركوك لـ750 ألف برميل يومياً

2018/01/18 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادكشفت وزارة النفط، الخميس، أن مذكرة التفاهم مع شركة "بي بي" البريطانية ستزيد الانتاج بحقول كركوك إلى أكثر من 750 ألف برميل يومياً.وحقل كركوك يعتبر خامس أكبر حقل في العالم من حيث السعة وهو عبارة عن هضبة يقطعها نهر الزاب الصغير ويبلغ طولها حوالي 96.5 كم في عرض يبلغ حوالي أربعة كم.ويتراوح عمق آبار حقل كركوك بين 450 مترا إلى 900 متر، ومعدل إنتاج البئر الواحدة 35 ألف برميل يوميا ، ويقدر الاحتياطي النفطي الموجود في كركوك بحوالي 13 مليار برميل، أي أنه يشكل حوالي 12% من إجمالي الاحتياطي العراقي من النفط.

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