الحشد الشعبي: اعادة 200 عائلة كردية الى قضاء طوزخرماتو

2018/01/18 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر المتحدث بأسم القيادة علي الحسيني في تصريح صحفي : "ان 200 عائلة كردية عادت إلى مناطقها منذ دخول قوات الرد السريع إلى قضاء طوزخورماتو بسبب الاستقرار الأمني الواضح " ، مبينا " ان الاستقرار الأمني وتزايد ثقة المواطن الكردي بالأجهزة الأمنية الاتحادية عجل من عودة النازحين ".ورجح الحسيني " ان يتم طي صفحة النزوح بشكل نهائي خلال الشهرين المقبلين "، مشيرا إلى "أن قوات الرد السريع ابعدت التهديد الإرهابي لعصابات الانفصال والتي كانت تقصف القضاء بالقذائف مما تسبب في ازهاق ارواح العشرات من الابرياء ".انتهىد.م

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