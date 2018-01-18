2018/01/18 | 13:00

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عنوان الخبر المرسل:صحيفة سعودية: القوى السنية تسعى الى تأجيل الانتخابات خوفا من "الفشل "http://www.skypressiq.net/l/33914

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة سعودية: القوى السنية تسعى الى تأجيل الانتخابات خوفا من "الفشل ") نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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