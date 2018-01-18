عالية نصيف: الموقف الدولي الداعم للعبادي تغير باتجاه تأجيل الانتخابات

2018/01/18 | 13:05

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في سياسة 18 يناير, 2018 9 زيارة

بغداد/SNG- كشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الخميس، عن تغير الموقف الدولي الداعم لرئيس الوزراء حيدر العبادي (في اشارة إلى أميركا) باتجاه تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة، فيما اشارت إلى وجود تخوف سني من خسارة ثلثي مقاعدهم في البرلمان المقبل.

وذكرت نصيف في تصريح لـSNG، إن “المعطيات المتوفرة حاليا لدينا تشير إلى الانتخابات ماضية باتجاه التأجيل”، لافتة إلى أن “الموقف الدولي الذي كان داعما للعبادي تغير نحو تأجيل الانتخابات بعدما كان يدعم اقامتها بموعدها المحدد”.

واوضحت نصيف، أن “هناك تخوفا من السنة بأن الانتخابات المقبلة ستجعل الانتخابات تقل إلى الثلثين بسبب التنافس الشيعي لهم”، مبينة أن “هذه الاسباب وغيرها تدفع اتحاد القوى للاصرار على قضية التأجيل”.

وكان النائب عن اتحاد القوى رعد الدهلكي المح في تصريح سابق، امس الأربعاء إلى وجود دعم دولي وإقيلمي لتأجيل الانتخابات وإعلان حالة الطوارئ.

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