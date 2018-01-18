الخميس 18 كانون الثاني 2018 م (1 جمادى الأولى 1439 هـ)


النفط و{بي.بي} يوقعان إتفاقا لتعزيز إنتاج كركوك
2018/01/18 | 13:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {دولية: الفرات نيوز} قال مسؤول عراقي بقطاع النفط إن بلاده تعتزم توقيع اتفاق مع بي.بي يوم الخميس لتعزيز إنتاج الخام من حقول نفط كركوك في شمال البلاد.وأبلغ المسؤول رويترز أن الاتفاق سيُوقع في مقر شركة نفط الشمال العراقية التي تديرها الحكومة والتي تتولى تشغيل الحقول.وكان وزير النفط جبار اللعيبي أعلن في السابع من الشهر الجاري إن العراق سيبدأ تصدير النفط من حقول كركوك الشمالية إلى إيران قبل نهاية كانون الثاني الجاري.واوضح اللعيبي للصحفيين في بغداد أن "حوالي 30 ألف برميل يوميا من الخام ستُنقل بالشاحنات إلى مصفاة كرمانشاه الإيرانية عند بدء التصدير وسيبدأ ذلك قبل نهاية الشهر الجاري".ويأتي نقل الخام بالشاحنات إلى إيران ضمن اتفاق مبادلة أعلنه البلدان الشهر الماضي للسماح باستئناف صادرات الخام من كركوك.واتفق العراق وإيران على مبادلة ما يصل إلى 60 ألف برميل يوميا من الخام المنتج من كركوك بنفط إيراني للتسليم في جنوب العراق.وتوقفت مبيعات خام كركوك منذ فرضت القوات العراقية السلطة الاتحادية على المحافظة وحقولها النفطية في 16 من تشرين الأول الماضي.ويخطط العراق وإيران أيضا لبناء خط أنابيب لنقل النفط من كركوك دون الحاجة إلى نقله بالشاحنات حسبما ذكر اللعيبي الشهر الماضي.وقد يحل خط الأنابيب المزمع محل خط التصدير الحالي من كركوك عبر تركيا والبحر المتوسط.انتهى

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