2018/01/18 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النفط: تمديد تجهيز معامل الطابوق بالوقود لإربعة أشهر إضافية

بغداد/...كشفت وزارة النفط، الخميس، تمديد تجهيز معامل الطابوق بوقود النفط الاسود لأربعة أشهر اضافية قادمة.

وذكر مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية كاظم مسير في بيان تلقته"عين العراق نيوز"، ان "الوزارة قررت تمديد فترة تجهيز معامل الطابوق بحصصهم المقررة من النفط الاسود لأربعة اشهر قادمة، وبسعر 100 الف (مائة الف دينار)، للطن الواحد بشرط تعهد اصحاب هذه المعامل بنصب منظومات الغاز السائل".

واوضح ان "ذلك جاء تنفيذا لتوجيهات السيد الوزير جبار علي اللعيبي خلال اجتماع غرفة عمليات الوزارة كما تقرر تشكيل لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن شركتي تعبئة الغاز والمعدات الهندسية فضلا عن الدوائر والجهات الساندة الاخرى الى جانب بعض اصحاب المعامل المشار اليها لتنفيذ اليات نصب المعدات الخاصة بمنظومة الغاز".

واضاف مسير ان "ذلك يعكس حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل لاصحاب معامل الطابوق لنصب منظومات الغاز السائل مما سيحقق بيئة ملائمة للعمال فضلا عن ضمان الابتعاد عن التلوث البيئي الذي يخلفه استخدام النفط الاسود في المناطق والمدن التي تقع فيها".

وتابع ان "استخدام منظومة الغاز السائل في معامل الطابوق سيحقق مكاسب كبيرة لاصحاب المعامل من خلال تقليل كلفة الوقود حيث ان اسعار الغاز السائل منخفضة جدا مقارنة بالنفط الاسود الى جانب الاثر الصحي والبيئي على العمال والبيئة العامة".

واشار الى ان "الوزارة دعت قبل عام جميع اصحاب معامل الطابوق الى اعتماد منظومة الغاز السائل خدمة للصالح العام"، مؤكدا "حرص الوزارة على دعم الصناعة الوطنية اكثر من غيرها".انتهى 1

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