الخميس 18 كانون الثاني 2018 م (1 جمادى الأولى 1439 هـ)


رئيس كتلة الاحرار يستعرض مع السفير الياباني العلاقات الثنائية ويؤكد على إجراء الانتخابات في موعدها
2018/01/18 | 13:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

رئيس كتلة الاحرار يستعرض مع السفير الياباني العلاقات الثنائية ويؤكد على إجراء الانتخابات في موعدها

 

يتبع****...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( رئيس كتلة الاحرار يستعرض مع السفير الياباني العلاقات الثنائية ويؤكد على إجراء الانتخابات في موعدها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( رئيس كتلة الاحرار يستعرض مع السفير الياباني العلاقات الثنائية ويؤكد على إجراء الانتخابات في موعدها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).


كامل التفاصيل في: بغداد اليوم ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ علا غانم تلاحق صفحات تواصل اجتماعي مزورة تسيء لها و لابنتيها بنشر صور جريئة لهم
⋙ النفط توقع مذكرة تفاهم مع BP العالمية لتطوير حقول كركوك
⋙ الجبوري يبحث مع الوفد البحريني الاوضاع السياسية في المنطقة
⋙ العتبة العباسية: قدمنا خدمات طبية مجانية تجاوزت الثلاثة مليار دينار للقوات الامنية والمتطوعين
⋙ واشنطن تسعى لتسلّم ألماني متهم بمساعدة بن لادن في هجمات 11 سبتمبر
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو-مرسيدس تعيد تصميم سيارة "جي-كلاس" لأول مرة منذ عام 1979
⋙ بالفيديو.. اردوغان يحضر عرضاً للجيش العثماني في العراق
⋙ بالصور.. ضبط مستودعاً للاسلحة الثقيلة في الساحل الايسر لسهل نينوى
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة