قطر تحمي سماءها بأسطول مشترك مع دولة أوروبية

2018/01/18 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، الاتفاق على تأسيس أسطول عمليات مشترك مع دولة أوروبية لحماية أجواء قطر خلال مونديال 2022.

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