الخميس 18 كانون الثاني 2018 م (1 جمادى الأولى 1439 هـ)


قطر تحمي سماءها بأسطول مشترك مع دولة أوروبية
2018/01/18 | 13:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، الاتفاق على تأسيس أسطول عمليات مشترك مع دولة أوروبية لحماية أجواء قطر خلال مونديال 2022.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطر تحمي سماءها بأسطول مشترك مع دولة أوروبية) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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