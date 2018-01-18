2018/01/18 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتصاد

منذ 2018-01-18 الساعة 12:49 (بتوقيت بغداد)

متابعة ـ موازين نيوز

تراجع الذهب، الخميس، مسجلا أدنى مستوياته في نحو أسبوع مع صعود الدولار من أدنى مستوى له في ثلاث سنوات بعد صدور بيانات اقتصادية أمريكية أقوى من المتوقع.

وبحلول الساعة 0726 بتوقيت جرينتش نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1326.11 دولار للاوقية (الأونصة).



ولامس المعدن النفيس أدنى مستوياته منذ 12 يناير كانون الثاني عند 1323.70 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وفي الجلسة السابقة انخفض الذهب 0.8 بالمئة مسجلا أكبر خسارة يومية له بالنسبة المئوية منذ السابع من ديسمبر كانون الأول.

وتراجع الذهب في العقود الآجلة الأمريكية تسليم فبراير شباط 0.9 بالمئة إلى 1326.60 دولار للأوقية.

وزاد الإنتاج الصناعي الأمريكي أكثر من المتوقع في ديسمبر كانون الأول حيث عزز الطقس البارد غير المعتاد في نهاية الشهر الطلب على التدفئة لكن إنتاج الصناعات التحويلية لم يزد إلا قليلا مما ينبئ بنمو متوسط للقطاع الصناعي.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.33 بالمئة إلى 90.844 بعدما سجل 90.113 يوم الأربعاء وهو أدنى مستوى له منذ 31 ديسمبر كانون الأول 2014.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 16.99 دولار للأوقية، في حين نزل البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1110.99 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 996.20 دولار للأوقية بعدما لامس أعلى مستوياته منذ الثامن من سبتمبر أيلول عند 1006.60 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.انتهى29/أ43

الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع موازين نيوز، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تراجع الذهب مع صعود الدولار بعد بيانات أمريكية قوية) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تراجع الذهب مع صعود الدولار بعد بيانات أمريكية قوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).