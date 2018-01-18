بالفيديو-مرسيدس تعيد تصميم سيارة

2018/01/18 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعادت شركة "مرسيدس بنز" الألمانية لصناعة السيارات تصميم سيارة "جي-كلاس" بالكامل لأول مرة منذ عام 1979.

وذكرت شبكة "سي إن إن" في تقرير لها أن محبي السيارة ربما لن يكونوا سعداء لرؤية التغييرات الدقيقة التي شملتها السيارة، مثل الشبكة والمصابيح الأمامية المختلفة قليلاً.

وجاءت سيارة "جي-كلاس" 2019 أطول بمقدار 5 سنتيمترات وارتفاعها أكبر بـ 13 سنتيمتراً تقريباً.

ولم تعلن "مرسيدس" حتى الآن عن سعر السيارة الجديدة، علماً بأن سعر نسخة 2018 بدأ من 123 ألف دولار.

يذكر أن "مرسيدس" عرضت سيارتها "جي-كلاس" 2019 ضمن فعاليات معرض ديترويت للسيارات والمقام حالياً ويستمر حتى 28 يناير الجاري.

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