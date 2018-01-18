النفط يتراجع عند التسوية عقب بيانات المخزونات

2018/01/18 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، عقب بيانات المخزونات وبالتزامن مع نتائج تقرير أوبك الشهري.

وأغلق الخام الأمريكي "نايمكس" متراجعاً بمقدار سنتان ليهبط إلى 63.95 دولار للبرميل ليهبط من أعلى مستوى في نحو 3 سنوات.

وبحلول الساعة 7:46 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الخام القياسي "برنت" بأكثر من 0.1% ليسجل 69.29 دولار للبرميل.

وكشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة هبطت بمقدار 9.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 12 يناير الجاري في حين ارتفعت مخزونات البنزين الأمريكية بـ3.6 مليون برميل.

وكشفت منظمة "أوبك" في تقريرها الشهري عن ارتفاع الإنتاج بمقدار 42.4 ألف برميل يومياً خلال ديسمبر الماضي ليصل إلى 32.416 مليون برميل يومياً بقيادة نيجيريا وأنجولا.

ورفعت منظمة الدول المصدرة للنفط من تقديرات المعروض والطلب على النفط من خارجها خلال العام الجاري ليزيد الطلب على النفط إلى 98.51 مليون برميل يومياً مقابل 98.45 مليون برميل يومياً سابقة.

وعلى مستوى المعروض النفطي للدول من خارج أوبك، فإن المنظمة تتوقع أن يسجل 58.94 مليون برميل يوميا في 2018 بزيادة قدرها 161 ألف برميل عن تقديراتها السابقة.

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