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وسائل اعلام كردية: تعزيزات من البيشمركة بين كركوك والسليمانية بالتزامن مع تقدم قوات اتحادية
2018/01/18 | 23:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- متابعة 

قال مسؤولون في قوات بيشمركة كردستان، اليوم الخميس، إن القوات الكردية رفعت الجاهزية القتالية...

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