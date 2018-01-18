وسائل اعلام كردية: تعزيزات من البيشمركة بين كركوك والسليمانية بالتزامن مع تقدم قوات اتحادية

2018/01/18 | 23:25

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بغداد اليوم- متابعة

قال مسؤولون في قوات بيشمركة كردستان، اليوم الخميس، إن القوات الكردية رفعت الجاهزية القتالية...





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