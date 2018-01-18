الجمعة 19 كانون الثاني 2018 م (2 جمادى الأولى 1439 هـ)


المالكي: ندعو لحل المشاكل جذرياً بالتفاهم وليس بالسلاح
2018/01/18 | 23:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حكومة الأغلبية السياسية

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