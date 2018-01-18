المالكي يحدد من سيشكل الحكومة المقبلة

2018/01/18 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- بغداد]حدد نائب رئيس الجمهورية، رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، من سيشكل الحكومة المقبلة.وذكر بيان لمكتبه تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، ان المالكي "استقبل نائب بمكتبه الرسمي اليوم عدد من شيوخ ووجهاء عشيرة الشوافع ورحب ، بالوفد قائلا: نحن سعداء جداُ بهذه العشيرة الاصيلة وهذه الوجوه الكريمة فهي العماد وهي الحامية وهي التي تستطيع ان ترسي قواعد الأمن والأمان لهذا البلد منذ ثورة العشرين وحتى يومنا هذا".وأكد ان "العشائر العراقية سجلت مواقف مشرفة في سبيل الدفاع عن الوطن فلولا أبناء العشائر الذين انخرطوا في تشكيلات الحشد الشعبي لم يتحقق هذا النصر الكبير".وشدد المالكي على "الوقوف ضد تأجيل الانتخابات والدعوة الى المشاركة الواسعة في الانتخابات وان يحسّن الناخب الاختيار للحفاظ على العراق وكرامته".ودعا نائب رئيس الجمهورية الى "حل المشاكل جذرياً، بالتفاهم وليس بالسلاح، ويجب ان يكون هناك تفاهم بين ابناء الشعب العراقي وانا اعتقد ان الفرصة مواتية لهذا الوفاق ، فعلينا ان نتصالح كأبناء هذا البلد فلنا حقوق متساوية فيه، وعلينا تجاهه واجبات".وطالب المالكي "بان ندعم مفهوم حكومة الاغلبية السياسية فالعراق الديموقراطي يبنى على أساس هي تنافس الاحزاب و من ياتي بالاصوات الاكثر هو من يشكل الحكومة والاخر يكون معارض في البرلمان وهذا هو الحال في امريكا وبريطانيا وكل الدول".

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