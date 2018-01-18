بالصور.. آلة تختصر الزمن تدخل العراق لأول مرة

2018/01/18 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت وزارة عن آلة تختصر الزمن وهي تدخل العراق لأول مرة.وذكر وزير الموارد المائية، حسن الجنابي، في صفحته على الفيسبوك "هذه الآلية تستخدم لأول مرة في العراق لفتح القنوات وتبطينها".واوضح "أدخلناها العمل حالياً في أحد مشاريع كربلاء المتوقفة منذ سنوات، وهي تنجز 300 متر من القنوات بمقاطع مختلفة في اليوم الواحد حفراً وتبطيناً، اي يمكننا انجاز قناة بطول 9 كم في شهر واحد وإدخالها حيّز التشغيل".وأوضح الجنابي، أن "هذه القناة بالذات يمكننا إنجازها خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة لمصلحة 4000 عائلة في منطقة {أبو روية}".وبين ان "لهذه التكنولوجيا إسهامة كبيرة في تقليل الهدر في المياه ومنع التجاوزات وزيادة كفاءة استخدام الري وتوزيع الحصص بصورة عادلة في ظل الشحة المائية السائدة".انتهى

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