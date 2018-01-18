الجمعة 19 كانون الثاني 2018 م (2 جمادى الأولى 1439 هـ)


روسيا تدعو القنوات العراقية لنقل مباريات كأس العالم
2018/01/18 | 23:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- روسيا تدعو القنوات العراقية لنقل مباريات كأس العالم

بغداد / ..

دعت السفارة الروسية القنوات العراقية للتنسيق مع القناة التلفزيونية المنظمة لفعاليات البث المباشر لمباريات كأس العالم لكرة القدم والذي سيقام في روسيا هذا العام.

ووجهت هيأة الاعلام والاتصالات كتابا رسميا الى القنوات التلفزيونية العراقية للتنسيق مع ادارة البث المباشر في قناة ماتش تي في } بغية النقل المباشر لمباريات كأس العالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تدعو القنوات العراقية لنقل مباريات كأس العالم) نشر أولاً على موقع (عين العراق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تدعو القنوات العراقية لنقل مباريات كأس العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق نيوز).


كامل التفاصيل في: عين العراق نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ #أحمد صبحى منصور - لمحة عن الخطبة فى تاريخ المسلمين:( عصر النبوة )( 1 من 2 ):أُكذوبة خطبة حجة الوداع
⋙ جالاطا سراي يكمل عقد المتأهلين لربع نهائي كأس تركيا
⋙ 🔴 جماهير الريال ترغب في رحيل رونالدو
⋙ د. وهاب الطائي : وزير الداخلية يعلن إيقاف الدعم المادي في حال عودة رياض عبدالعباس
⋙ رونالدينيو يشكر كل من رافقه في مسيرته وعلى رأسهم الكرة
بالفيديو والصور
⋙ الأردن تحصل مروحية روسية عملاقة (فيديو)
⋙ بالفيديو... ابنة مخرج شهير تتهمه بالتحرش
⋙ بالصور.. قتل انتحاري في ألبو بدري
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة