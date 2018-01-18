2018/01/18 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روسيا تدعو القنوات العراقية لنقل مباريات كأس العالم

بغداد / ..



دعت السفارة الروسية القنوات العراقية للتنسيق مع القناة التلفزيونية المنظمة لفعاليات البث المباشر لمباريات كأس العالم لكرة القدم والذي سيقام في روسيا هذا العام.

ووجهت هيأة الاعلام والاتصالات كتابا رسميا الى القنوات التلفزيونية العراقية للتنسيق مع ادارة البث المباشر في قناة ماتش تي في } بغية النقل المباشر لمباريات كأس العالم.

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