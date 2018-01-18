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بالفيديو... أهداف مباراة الزمالك والداخلية في الدوري المصري
2018/01/18 | 23:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حقق فريق نادي الزمالك الفوز على فريق الداخلية بنتيجة (2-1) في المباراة التي أقيمت ضمن مبارايات الجولة الـ 19 من الدوري المصري.

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