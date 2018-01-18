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الجبوري: التنسيق مستمر مع التحالف للقضاء على بقايا داعش
2018/01/18 | 23:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري استمرار التنسيق بين قيادة العمليات المشتركة والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة للقضاء على بقايا داعش في المحافظة.

وذكر الجبوري في تصريح لـ"راديو سوا" إن القوات الأمنية تواصل عمليات التفتيش في مناطق نينوى الصحراوية، وإن العملية الأمنية التي نفذت قبل أيام أسفرت عن مقتل 17 عنصرا من داعش:

واوضح الجبوري أن التنسيق المشترك ساهم في إنجاح غارات التحالف التي استهدفت مقرات وأنفاق التنظيم:

ولم ينف الجبوري وجود خلايا نائمة لداعش في نينوى، لكنه أكد أنها لم تنفذ نشاطات أو عمليات إرهابية، وذكر إن الأجهزة الاستخباراتية تعمل بشكل دؤوب لكشف أية مخططات.

وأشار المسؤول العراقي إلى ضرورة الفصل بين العمليات الإرهابية في نينوى وقضايا الثأر العشائري التي قال إنها "لا تعتبر قضيا إرهابية".

وكان العبادي أعلن في التاسع من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي انتهاء الحرب ضد داعش بعد سيطرة القوات العراقية على الحدود مع سورية بالكامل.

المصدر: "راديو سوا"

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