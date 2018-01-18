الجمعة 19 كانون الثاني 2018 م (2 جمادى الأولى 1439 هـ)


الانتخابات.. السنة مع التأجيل والشيعة وواشنطن يتفقان على الموعد المحدد والكرد بالحياد
2018/01/18 | 23:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

سومر نيوز: ينقسم الخطاب السياسي في الإعلام والمواقف إزاء الانتخابات البرلمانية التي تم إقرارها من قبل مفوضية الانتخابات ...

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