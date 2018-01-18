الانتخابات.. السنة مع التأجيل والشيعة وواشنطن يتفقان على الموعد المحدد والكرد بالحياد

2018/01/18 | 23:50

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سومر نيوز: ينقسم الخطاب السياسي في الإعلام والمواقف إزاء الانتخابات البرلمانية التي تم إقرارها من قبل مفوضية الانتخابات ...

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