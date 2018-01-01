الجيش الليبي يطلق “غضب الصحراء” جنوبي البلاد

2018/01/18 | 23:56

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في دولي - تقارير 18 يناير, 2018 20 زيارة

متابعة/SNG- أعلن الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي العميد أحمد المسماري أن وحدات من الجيش بدأت عملية عسكرية لاستهداف العصابات الإجرامية في جنوب شرقي البلاد.وذكر أن العملية التي أطلق عليها اسم “غضب الصحراء” تهدف للقضاء على العصابات الإجرامية المنتشرة في جنوب شرقي الكفرة، والتي تقوم بعمليات خطف المواطنيين وتمارس “الحرابة” والسرقة.

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