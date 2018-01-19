الجمعة 19 كانون الثاني 2018 م (2 جمادى الأولى 1439 هـ)


هيومن رايتس تتهم السعودية بانتهاك حقوق الانسان ومقتل نحو ألف مدني باليمن
2018/01/19 | 00:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- متابعة 

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، اليوم الخميس، السعودية بانت...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( هيومن رايتس تتهم السعودية بانتهاك حقوق الانسان ومقتل نحو ألف مدني باليمن) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( هيومن رايتس تتهم السعودية بانتهاك حقوق الانسان ومقتل نحو ألف مدني باليمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).


كامل التفاصيل في: بغداد اليوم ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ #أحمد صبحى منصور - لمحة عن الخطبة فى تاريخ المسلمين:( عصر النبوة )( 1 من 2 ):أُكذوبة خطبة حجة الوداع
⋙ جالاطا سراي يكمل عقد المتأهلين لربع نهائي كأس تركيا
⋙ 🔴 جماهير الريال ترغب في رحيل رونالدو
⋙ د. وهاب الطائي : وزير الداخلية يعلن إيقاف الدعم المادي في حال عودة رياض عبدالعباس
⋙ رونالدينيو يشكر كل من رافقه في مسيرته وعلى رأسهم الكرة
بالفيديو والصور
⋙ الأردن تحصل مروحية روسية عملاقة (فيديو)
⋙ بالفيديو... ابنة مخرج شهير تتهمه بالتحرش
⋙ بالصور.. قتل انتحاري في ألبو بدري
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة