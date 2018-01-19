هيومن رايتس تتهم السعودية بانتهاك حقوق الانسان ومقتل نحو ألف مدني باليمن

2018/01/19 | 00:00

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بغداد اليوم- متابعة

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، اليوم الخميس، السعودية بانت...





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