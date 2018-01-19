سليماني: لو أحرقوني 10 مرات بدلاً عنه

2018/01/19 | 00:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- متابعة]أعرب قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني، اللواء قاسم سليماني، عن أسفه لحرق العلم الايراني خلال أعمال الشغب التي شهدتها ايران مؤخراً.وأشار خلال مشاركته في تأبين الشهيد [مهدي نوروزي] إلى المشهد الذي اثار غضب كل الايرانيين خلال أعمال الشغب التي شهدتها البلاد عدة أيام، معرباً عن أسفه لحرق العلم الايراني ومتمنياً لو أن الشخص الجاهل الذي أحرق علم البلاد أضرم النار بجسده عشرة مرات عوضاً عما فعله".وأكد اللواء سليماني على ان "السبب الحقيقي لانتصار ايران هو البعد الداخلي لها وليس الخطابات الاحتفالية، مشيراً إلى توصيات قائد الثورة وارشاداته".واوضح، أن "إيران لا تساعد فلسطين من أجل تيار سياسي ما بل تساعد الشعب الفلسطيني إنطلاقاً من واجبها الديني والثوري في محاربة الكيان الصهيوني".

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